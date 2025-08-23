Lo que dice prensa salvadoreña tras derrota ante tiktokers de Honduras: "Fueron maltratados"

Los tiktokers de Honduras se impusieron ante los de El Salvador en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula, Cortés. En el mismo hubo de todo.
La Selección Tiktoker de Honduras venció 2-1 a El Salvador en la gran revancha disputada en el Estadio Morazán.
El partido tuvo de todo: bailes, agarrones, bromas, peleas y el grito de miles de aficionados que apoyaron a la Bicolor.
Además, un aficionado hondureño que ingresó al terreno de juego fue capturado por la policía que resguardaba el espectáculo.
Supremo fue el que inició el gran triunfo de Honduras ante El Salvador.
El creador de contenido más famoso de Honduras vivió una noche espectacular. Sin embargo, un momento negativo en el partido.
El momento cuando Ricky fue agredido por un aficionado. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más. La reacción de la prensa salvadoreña no se hizo esperar.
Digital NEWS: "Golpean a Tiktoker salvadoreño Riky en el partido con Tiktokers hondureños.
ALERTA NEWS El Salvador tituló: "Los aficionados catrachos lanzaron botellas a los tiktokers salvadoreños".
El Salvador SIGLO XX: "Selección de Tiktokers de Honduras metieron a un futbolista profesional que no es tiktokers".
Cabañas mencionó sobre la botella de plástico que fue lanzada desde la gradería de preferencia del Estadio Morazán.
"Tiktokers salvadoreños fueron maltratados n Honduras".
La Palma Plus: "Ricky el más millonario de El Salvador recibió un fuerte golpe en la cabeza".
"Lo que era un partido amistoso entre tiktokers de Honduras-El Salvador, estuvo cerca de convertirse en un caos por parte de la afición hondureña".