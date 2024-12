Daddy Yankee revela que su matrimonio con Mireddys González era un “caos”

Fue un usuario en redes sociales que muestra al cantante haciendo una prédica en la iglesia a la que asiste en la que aseguró que por no tener a Dios es su vida, enfrentó varios restos personales que no fueron fáciles de superar.

De igual manera, reconoció que antes de conocer a Jesús, pese a tener todo en la vida, realmente estaba vacía.

“¿Saben qué?, ante los ojos del mundo yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy, que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón”, mencionó.

Además, reveló que junto a Mireddys enfrentaron una crisis. “El matrimonio era un caos y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía, o sea, lo tenía todo y no tenía nada”.

Además, mencionó que su matrimonio de casi 30 años enfrentó momentos tan críticos que no sabían si podrían seguir adelante.

También reflexionó sobre el cambio de vida que tuvo: “Vi a artistas que me inspiraron en mi juventud sucumbir a sobredosis o al suicidio, tendiendo supuestamente todo. No quería ese final para mí. Pero cuando estaba solo en un hotel a oscuras, me di cuenta de que había perdido lo más importante: una comunión con Jesús... Jesús me rescató del abismo. Hoy puedo decir que, aunque el proceso no ha terminado, mi vida está tomando un nuevo rumbo, y quiero que otros también encuentren esa paz que yo he encontrado”.