Publican última foto en vida de James Van Der Beek antes de su muerte

California, Estados Unidos.- Stacy Keibler, una amiga cercana del fallecido James Van Der Beek, compartió la que sería una de las últimas fotografías en vida del actor. En la imagen aparece el exprotagonista de Dawson's Creek contemplando el atardecer, una imagen que lo muestra muy sereno y en calma junto a su amiga. La foto deja ver el aspecto visiblemente desmejorado y en silla de ruedas del artista por el cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en agosto de 2023. Van Der Beek murió el miércoles 11 de febrero luego de varios años luchando contra el cáncer. Según comentó el famoso luchó por un año en silencio, luego decidió contar su historia para hacer conciencia sobre la enfermedad.

En los últimos meses compartió fotografías de su familia y de cómo pasó sus últimos días de vida. Sin embargo, desde el 25 de enero, cuando felicitó a su hija y padre, que cumplen años el mismo día, mantuvo completo silencio en redes sociales, por lo que se especula decidió pasar sus últimos días enfocado en su familia. Una de las personas que estuvo junto a él fue la exluchadora Keibler, quien además de publicar la última foto en vida de Van Der Beek, también escribió un emotivo mensaje sobre lo que él le enseñó en sus últimos días en esta tierra.



"Pasar estos últimos días contigo ha sido un verdadero regalo de Dios. Nunca he estado tan presente en mi vida. Cuando sabes que el tiempo es sagrado, no desperdicias ni un solo suspiro. No tienes prisa. No pierdes el tiempo en el celular. No te preocupas por el mañana. Te sientas. Escuchas. Tomas de la mano. Ves el cielo cambiar de color y dejas que eso te cambie a ti también". Añadió: "En estos últimos días, me enseñaste más sobre estar presente de lo que cualquier libro podría haberlo hecho. Me mostraste lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón. La otra noche vimos el atardecer juntos mientras compartías tu sabiduría, tus esperanzas y las promesas que nos hicimos. Hablamos de cómo este mundo puede sentirse de cabeza... y de cómo tal vez el cielo necesita tu espíritu ahora para ayudarnos a mantener la estabilidad aquí abajo. Y justo cuando el sol se ocultaba, una estrella fugaz cruzó el cielo... como para recordarnos que nada de esto es casualidad".