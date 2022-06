‘Print Spot’, la imprenta de una pareja de jóvenes creativos que rompe esquemas en la capital

“Comenzó como un sueño, no teníamos nada. Las cosas se fueron dando, las puertas se fueron abriendo, las oportunidades aparecieron de una forma que solo Dios sabe”, confesó la emprendedora.

Luis: Una de nuestras metas era precisamente ese: crear empleos. Ha sido gratificante y me ha dejado mucho aprendizaje conocer, entrevistar y generar perfiles para estandarizar todos los procesos.

Alessia: No estaríamos donde estamos sin Dios y sin las personas que forman parte de nuestro equipo. Luis forma parte de Recursos Humanos de la empresa, él se encarga de reclutar a las personas.

EH INSPIRA: Miraba el trabajo que ustedes hacen y me preguntaba ‘¿cómo lo hacen?’, ya que para esto se ocupan muchas manos’... entonces les pregunto ¿cómo hacen para cumplir con los tiempos y de dónde vienen las ideas? Háblenme sobre su equipo de trabajo.

Luis: Nos vimos obligados a reinventarnos porque la impresión ya no eran demanda, entonces encontramos un modelo de negocios diferente. Empezamos a hacer caretas, las publicábamos en redes sociales y eso nos dio un gran capital de trabajo de varios meses, solo nos dedicabamos a eso. No era lo que queríamos hacer pero teníamos que buscar oportunidades.

Alessia: (Entre risas) Nos constituimos en julio de 2019 y luego en enero nos asociamos y pudimos tener una máquina de impresiones en tinta blanca, dorada, plateada y transparente. Las cosas se fueron dando, no teníamos capital ni dinero.

Luis: Ver como los clientes confían cada vez más en nosotros, ver que en Honduras hay personas capaces y creativas. Ver como hemos crecido tan rápido, me da felicidad pensar que cada vez ocupamos más personas para trabajar, que se abren más oportunidades, que cada año vamos comprando nuevas máquinas, el ambiente laboral, todo ese resultado me motiva así como ver cómo los clientes se expresan de nuestro trabajo.

Alessia. Los clientes siempre nos mandan mensajes muy lindos, agradecidos por nuestro trabajo y por la atención al cliente. Yo solo pienso que es la gracia de Dios, porque me parece irreal todo el cariño y agradecimiento de nuestros clientes, solo por hacer nuestro trabajo, se siente muy bonito y doy gracias a Dios por ellos, por qué se Él los manda

Sí siento que nos ha ayudado a crecer, a apoyarnos, a confiar en las decisiones para el bienestar de la empresa y que pasamos todos los días juntos. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado.

Alessia: Creo mucho en la rutina -entre risas-. Me levanto a las 6 de la mañana, cocino, hago ejercicio, llego al trabajo tipo 8-9 y comienzo a responder correos y mensajes de WhatsApp. Yo estoy en atención al cliente, llego a las 6 de la tarde a mi casa, me relajo, ceno y tipo 9 de la noche comienzo a crear cosas.

EH INSPIRA: Alessia, ¿a qué se debe esta chispa en el diseño?

Alessia: A mi papá, él es un gran diseñador. Cuando yo me gradué de la escuela yo quería estudiar diseño gráfico pero mi papá no quiso. Yo siempre tenía en mi mente que quería una empresa entonces estudié Administración de Empresas.

Siempre me vi tratando de utilizar cosas para hacer diseño. Yo vendía camisetas, baners, botones, etcétera. Eso me ayudó a entender cómo era la situación.

EH INSPIRA: ¿Cuáles han sido los mayores desafíos desde el inicio de Print Spot?

Luis: La pandemia, el financiamiento

Alessia: No todo es fácil. Hemos intentado hacer cosas y no han funcionado, hemos tenido fracasos, pero así se aprende de una forma más dura.

EH INSPIRA: ¿Cuál es la clave del éxito para un emprendedor?

Luis: El orden, desde que uno comienza un emprendimiento debe darse un salario, entender que uno trabaja para la empresa y el fin es que uno delegue sus funciones y solo reciba. Pero al principio, hay que ponerse obligaciones y responsabilidades. El éxito de nuestra empresa se basa en eso.

EH INSPIRA: ¿Dónde mira a ‘Print Spot’ en 5 años?

Me imagino una página web ‘top’, donde la gente pueda comprar todas nuestras colecciones, en cinco años van a ser miles. Y donde puedan comprar a nivel mundial, teniendo varias sucursales en el país y teniendo un equipo mucho más grande.

EH INSPIRA: ¿Qué mensaje les enviarían a las personas que todavía no se atreven a emprender?

Luis: Los motivo a que cumplan su sueño de emprender, confíen en ustedes, en sus capacidades, lo más difícil es comenzar porque uno no tiene el capital ni el apoyo, pero uno de los fracasos aprende. Uno no va a saber como es si no lo intenta.

+Joven universitario publica libro sobre los videojuegos y su influencia en Honduras