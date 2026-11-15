¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro?

Ciudad de México, México.- El cantante de música regional mexicana Gabriel Ballesteros Abril, conocido como Gabito Ballesteros, fue detenido este sábado en Querétaro, centro del país, horas después de que las autoridades suspendieran su concierto por interpretar composiciones que, según los organizadores, hacen apología del delito.

La detención, practicada por la Policía Estatal a las 04:00 hora local (10:00 GMT), según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La ficha identifica como lugar de detención la avenida Estadio, en Santiago de Querétaro, aunque no precisa el motivo legal del arresto ni establece una relación directa con las canciones interpretadas.

La suspensión de la presentación ocurrió la noche del viernes en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde el comité organizador aseguró que el artista interpretó dos temas excluidos de la lista acordada previamente con las autoridades.

Según los organizadores, inspectores municipales de El Marqués lo retiraron inicialmente del escenario para advertirle del incumplimiento, pero luego volvió a cantar una canción identificada en los reportes como 'AMG' en la que colabora con otros artistas del género conocido como corridos tumbados como Natanael Cano y Peso Pluma, tras lo cual suspendieron la presentación.