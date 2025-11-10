  1. Inicio
Paso a paso: ¿Cómo votar por Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025?

Alejandra necesita la ayuda de todos los catrachos para poder conseguir votos que la ayuden en la gran final del Miss Universo 2025

  • 10 de noviembre de 2025 a las 12:43
Alejandra Fuentes ha llegado con fuerza a la competencia de belleza internacional.

 Foto: Cortesía Miss Honduras Universo

Tegucigalpa, Honduras.-La gran gala del Miss Universo 2025 se acerca y la hondureña Alejandra Fuentes se ha ido posicionando entre las favoritas gracias a sus hermosos looks y su profesionalismo.

Luego de semanas de preparación, Alejandra necesita la ayuda de todos los catrachos para poder conseguir votos que la ayuden en la gran final.

Es por eso que a continuación te mostramos paso a paso cómo debes votar por Miss Honduras 2025.

Cómo hacerlo paso a paso

1) Descarga la aplicación oficial del certamen, “Miss Universe”. Está habilitada para Google Play y App Store.

2) Regístrate o inicia sesión para crear tu perfil.

3) Dentro de la app, accede a la sección de votaciones (“Vote” o “Cast Your Vote”).

4) Localiza la fotografía de Alejandra Fuentes y selecciónala como tu candidata.

5) Para emitir tu primer voto puedes ver un video dentro de la app que permite votar de forma gratuita o bien puedes adquirir votos adicionales para dar un apoyo extra.

Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

Ver más
