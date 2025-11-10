Paso a paso: ¿Cómo votar por Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025?

Tegucigalpa, Honduras.-La gran gala del Miss Universo 2025 se acerca y la hondureña Alejandra Fuentes se ha ido posicionando entre las favoritas gracias a sus hermosos looks y su profesionalismo.

Luego de semanas de preparación, Alejandra necesita la ayuda de todos los catrachos para poder conseguir votos que la ayuden en la gran final.

Es por eso que a continuación te mostramos paso a paso cómo debes votar por Miss Honduras 2025.