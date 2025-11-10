Paso a paso: ¿Cómo votar por Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025?

Tegucigalpa, Honduras.-La gran gala del Miss Universo 2025 se acerca y la hondureña Alejandra Fuentes se ha ido posicionando entre las favoritas gracias a sus hermosos looks y su profesionalismo.
Luego de semanas de preparación, Alejandra necesita la ayuda de todos los catrachos para poder conseguir votos que la ayuden en la gran final.
Es por eso que a continuación te mostramos paso a paso cómo debes votar por Miss Honduras 2025.
Cómo hacerlo paso a paso
1) Descarga la aplicación oficial del certamen, “Miss Universe”. Está habilitada para Google Play y App Store.
2) Regístrate o inicia sesión para crear tu perfil.
3) Dentro de la app, accede a la sección de votaciones (“Vote” o “Cast Your Vote”).
4) Localiza la fotografía de Alejandra Fuentes y selecciónala como tu candidata.
5) Para emitir tu primer voto puedes ver un video dentro de la app que permite votar de forma gratuita o bien puedes adquirir votos adicionales para dar un apoyo extra.