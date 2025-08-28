¿Nodal demandará a Adela Micha tras polémica entrevista? Esto dijo la conductora

Ciudad de México, México.- Adela Micha rompió el silencio tras el revuelo generado por la entrevista que Christian Nodal le concedió para su canal de YouTube, en la que el cantante habló de su relación con Ángela Aguilar.

La periodista fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de un viaje por Europa, y respondió a los rumores que apuntaban a una demanda en su contra por parte del intérprete de regional mexicano.

“No creo (que me demande), no sé por qué si nadie lo obligo a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”, expresó Micha.

Sobre la posibilidad de un arreglo previo para evitar la difusión de la charla, fue tajante: “Para nada, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje”.