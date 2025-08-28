¿Nodal demandará a Adela Micha tras polémica entrevista? Esto dijo la conductora

Ciudad de México, México.- Adela Micha rompió el silencio tras el revuelo generado por la entrevista que Christian Nodal le concedió para su canal de YouTube, en la que el cantante habló de su relación con Ángela Aguilar.
La periodista fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de un viaje por Europa, y respondió a los rumores que apuntaban a una demanda en su contra por parte del intérprete de regional mexicano.
“No creo (que me demande), no sé por qué si nadie lo obligo a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”, expresó Micha.
Sobre la posibilidad de un arreglo previo para evitar la difusión de la charla, fue tajante: “Para nada, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje”.
La comunicadora insistió en que el encuentro con Nodal fue cordial y sin tensiones.
“Yo siempre busco a mis entrevistados, lo había buscado y se dio la ocasión; muy amable, muy cariñoso”, declaró.
También rechazó los señalamientos sobre un distanciamiento digital con el cantante tras la publicación del video: “No lo seguía, ni me seguía”, aclaró.
En cuanto a Cazzu, ex pareja del sonorense, Micha adelantó que planea darle espacio en su programa "La Saga": “No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”, comentó.
La periodista adelantó que ofrecerá más detalles sobre lo ocurrido a través de su propio canal de YouTube.
Hasta ahora, Nodal, ni su equipo, han emitido postura alguna sobre las repercusiones de la entrevista.
Tampoco Ángela Aguilar se ha pronunciado al respecto. La única reacción pública fue un mensaje en redes sociales de Cazzu, que varios usuarios interpretaron como una indirecta contra el cantante.