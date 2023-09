New York Fashion Week 2023: Elizabeth Rodríguez, una maquilladora de sueños que desfilan pasarelas

“Dios y mi trabajo duro me hicieron merecedora de participar en NYFW. Gracias a mi directora, Lydiana Rodríguez, quien me confirmó mi ingreso a tan privilegiado evento por medio de un texto, que marcó un antes y un después en mi vida profesional, estaré eternamente agradecida”, destacó la capitalina de 30 años.



“El compartir con modelos, artistas, maquilladoras y directoras aún más profesionales me llenó el alma de pasión y satisfacción. Me hizo saber que estoy en el camino correcto para llevar mi carrera al siguiente nivel”, agregó Elizabeth, quien se convirtió en la segunda maquilladora hondureña en dejar su sello en las famosas pasarelas en la semana del 7 al 13 de septiembre. Antes lo hizo Suhey Rodríguez, en febrero de este mismo año.