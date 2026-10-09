Netflix hará una miniserie sobre el caso de Daniel Sancho

Madrid, España.- Netflix anunció este viernes que comenzará próximamente el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Daniel Sancho, el hijo y nieto de dos populares actores españoles que fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

Según adelantó la plataforma, el actor español Martiño Rivas será quien dé vida a Daniel Sancho en esta ficción, que aún no tiene título, y recreará el caso ocurrido en el verano de 2023 que acaparó gran atención mediática y social.