Saqueo de un instituto y choques con la Policía marcan protestas en Francia

Mientras, en un centro escolar en Saint-Étienne, varias decenas de individuos irrumpieron en el instituto y vandalizaron el comedor; en Bayona, las ventanas del apartamento del conserje quedaron destruidas y un ataque con pirotecnia alcanzó a varios profesores; en Toulouse, un director de escuela fue agredido por un manifestante; y en Saint-Chamond, el subdirector sufrió quemaduras en la cara a causa de un artefacto pirotécnico, según Interior.