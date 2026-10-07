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Niño hondureño muere en Miami asfixiado en un tobogán de un parque público

El niño de 13 años se encontraba jugando en el parque y murió en un hecho que sigue siendo investigado

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 17:48
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Un niño hondureño de apenas 13 murió en Miami mientras jugaba en un tobogán de un parque público. ¿Qué se sabe del caso? Los familiares del menos de edad ya se pronunciaron y piden ayudan.

Fotos: Cortesía redes
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El niño responde al nombre de Olvin Daniel Cabrera Valladares de 13 años. Su madre, Estefanía Valladares, se pronunció junto a otros usuarios.

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El niño y su familia son originarios de El Progreso, Yoro. Los hechos se registraron en el parque Shenandoah en Miami, Florida, EE UU.

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El hecho ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando el menor se dirigió al parque en su scooter. De acuerdo con el relato de su madre, Estefanía Valladares, Olvin no llegó a la escuela ese día y terminó en el área de juegos.

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Según la versión de varias personas, la camiseta que llevaba el niño se habría enganchado en un tornillo ubicado dentro del tobogán. El cuello de la prenda quedó alrededor de su cuello, provocando que el menor quedara suspendido y sufriera una falta de oxígeno.

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Un hombre se encontraba en el parque con sus hijos y encontró a Olvin Cabrera atrapado dentro del tobogán e intentó auxiliarlo. Posteriormente llegaron los paramédicos, quienes continuaron con las maniobras de emergencia antes de trasladarlo a un hospital.

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La familia mantuvo la esperanza de que el joven pudiera recuperarse, pero seis días después del incidente, el 1 de octubre, los médicos determinaron que había sufrido muerte cerebral. Su madre ha pedido que se investigue el hecho.

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Tras el accidente, el parque Shenandoah fue cerrado temporalmente mientras se realizaba una investigación. Sin embargo, el área de juegos volvió a abrir al día siguiente.

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Una prima del menor identificada como Elisa García pidió ayuda en redes: "En estos momentos necesitamos de la ayuda y solidaridad de todas las personas que puedan apoyarnos. Estamos recaudando fondos para poder cubrir los gastos necesarios y poder darle a Daniel una cristiana sepultura y una despedida digna, como él se merece", apuntó en su Facebook.

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"Todavía nos cuesta mucho creer que Daniel, con tan solo 13 años, ya no esté con nosotros. Daniel perdió la vida en un trágico accidente en un tobogán, en un parque de diversiones ubicado en Shenandoah, Miami. Es una pérdida que nos ha dejado con un dolor enorme y que todavía estamos tratando de asimilar como familia", abonó su prima.

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