Niño hondureño muere en Miami asfixiado en un tobogán de un parque público

"Todavía nos cuesta mucho creer que Daniel, con tan solo 13 años, ya no esté con nosotros. Daniel perdió la vida en un trágico accidente en un tobogán, en un parque de diversiones ubicado en Shenandoah, Miami. Es una pérdida que nos ha dejado con un dolor enorme y que todavía estamos tratando de asimilar como familia", abonó su prima.