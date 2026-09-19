Naomi Watts alerta sobre el odio y pide no olvidar el Holocausto

Sin querer entrar en profundidades en las preguntas políticas que le formularon en la rueda de prensa, Watts se refirió al Holocausto como algo que no podemos "permitir que vuelva a suceder" o sobre los problemas de los inmigrantes en Estados Unidos: "tengo fe en que las cosas se solucionarán a tiempo", dijo.

San Sebastián, España.- Naomi Watts alertó este sábado en el Festival de San Sebastián sobre la escalada del odio a todos los niveles. "Me da miedo lo que está sucediendo, tenemos que estar vigilantes", afirmó la actriz británica al ser preguntada por la situación actual y por el nazismo, del que trata su película The Housewife.

En la película interpreta a Hermine Braunsteiner, una austríaca que trabajó como guardia de las SS en los campos de concentración de Ravensbrück y Majdanek y que fue la primera criminal de guerra nazi extraditada de Estados Unidos para ser juzgada en Alemania Occidental.

Watts se mudó a Estados Unidos para perseguir su sueño de ser actriz, y la protagonista del filme también quiso construirse una nueva vida en ese país y borrar los atroces crímenes que cometió.

"Tengo hijos estadounidenses, amo a Estados Unidos. Lo que ocurre en la actualidad es complicado, pero tengo fe en que las cosas se solucionarán a tiempo", afirmó.

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Para ello es necesario que no nos olvidemos del pasado y a eso es a lo que quiere contribuir The Housewife, primer filme del canadiense Ben Shirinian y que cuenta también con Tye Sheridan, Michael Imperioli, Luke Evans, Lena Olin o Debi Mazar.

Cuando leyó el guion hace ocho años, se quedó en estado de shock y le surgieron muchas preguntas, que es lo que quiere que ocurra ahora cuando los espectadores vean el filme.

"Me encanta la idea de que esta película dé la oportunidad de que la gente tenga una conversación, miren hacia atrás, a lo que pasó, cómo y por qué", señaló la actriz, que también resaltó el hecho de que hay poquísimas películas sobre mujeres nazis.

Por eso dijo que sí a hacerla, porque es una historia extrema, que demuestra que "los monstruos pueden no tener el aspecto de un ogro que está bajo la cama y aparece por la noche. Realmente están entre nosotros".

Así era Hermine, que pasaba por ser una esposa perfecta, una mujer amable, que ayudaba en la iglesia y cocinaba galletas. "Fue duro meterme en esa mentalidad a diario", reconoció la protagonista de filmes como Mullholland Drive (2001).

Una película que le dio el papel de su vida cuando estaba empezando y tras muchos años luchando para hacerse un hueco en el mundo del cine. Y lo hizo de la mano de David Lynch, a quien hoy recordó con emoción.

"Hay gente que se pasa su vida buscando su gran papel y yo lo hice con esa película", señaló la actriz, quien rememoró todo lo que aprendió con Lynch. "Está en mi corazón para siempre", dijo.

Watts, que recogerá este sábado el Premio Donostia del festival a toda su trayectoria, cuenta con dos nominaciones al Oscar por "Lo imposible", de Juan Antonio Bayona, en 2013, y por "21 gramos", de Alejandro González Iñárritu, en 2004.

"Es increíble recibir este honor en este momento de mi vida, tras haber trabajado duro en las últimas cuatro décadas", señaló la actriz al hablar del premio.