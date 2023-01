Myrka Dellanos le responde a María Celeste: “Me dieron instrucciones... no querían que fuese un concurso de belleza ya”

“Lamentablemente tal vez ustedes quieren que sea solo la mujer más bella, que solo sea la belleza física, pero hay una belleza integral. Y nos dijeron, a mí me dieron instrucciones personalmente de que lo que querían era que no fuese un concurso de belleza ya, lo que quieren es una embajadora mundial que se pueda presentar enfrente de la ONU a hablar acerca de ciertos temas que les conciernen, ser una mujer que ya le sirve a la comunidad, ser una persona que tiene elegancia, ser una persona que puede conversar...”, explicó la también periodista.

La presentadora aprovechó la ocasión para dejar claro que “a mí no me pagó ni Telemundo ni Miss Universo para ir y ser parte del jurado”.

“Recordemos que en las primeras 16 finalistas había 6 latinas y yo fui la única jueza. Aunque no puedo hablar exactamente acerca de mi voto, ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones de qué forma pude o no pude haber votado yo en ese momento”, mencionó.

Algo que, en sus propias palabras, no es precisamente lo que sucedió. “El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo, a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes, pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas”.

“Entre las 3 finalistas, República Dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora. Había otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras, pero este año el bloque latino sí estaba muy fuerte. Con toda sinceridad y sin querer ser injusta, yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas”, prosiguió la conductora.

Aclaró que aunque no creo que hubo fraude en la elección, considera que las cosas no se hicieron como deberían.

“No estoy insinuando de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o Republica Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores. La elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de cada juez que este año estuvo compuesto en su mayoría por estadounidenses”, concluyó.