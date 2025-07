Regresa la música de los 80, 90 y 2000, ¿por moda o por nostalgia?

Tegucigalpa, Honduras.- Una corriente musical que transita entre la memoria y la estética digital ha devuelto al centro del consumo global canciones que parecían archivadas en la nostalgia.

Desde hace un par de años, éxitos pop de los 80, 90 y 2000 circulan de forma masiva en TikTok, encabezando listas virales, resonando en discotecas y definiendo el pulso sonoro de una generación que los escucha por primera vez.

Este fenómeno responde a una convergencia entre el algoritmo, la cultura del remix y la necesidad de recuperar algunas referencias familiares a través de la música.

En ese ecosistema, temas como Take on Me (A-ha), Forever Young (Alphaville), Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper) y Barbie Girl (Aqua) se reconsolidaron.