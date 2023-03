¿Cuándo se estrena la BZRP Music Sessions #54 de Bizarrap y Arcángel?

“El día que yo haga una session con Bizarrap va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos... es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que asesino los ritmos... esa es mi destreza... aunque no diga nada... aunque diga: ajá, un ajá mío suena cabrón en el ritmo... eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap”, dijo el famoso reguetonero en esa ocasión.

Music Sessions #53 con la cantautora colombiana ha sido la producción más reciente y en su estreno, que data a principios de enero, Shakira publicó en su Instagram lo siguiente:

“Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas.Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.