Muere Tommy DeCarlo, vocalista de Boston, víctima del cáncer

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Tommy DeCarlo, vocalista de la agrupación Boston, murió a los 60 años víctima de un cáncer cerebral, según confirmó su familia a través de un comunicado.
La familia compartió en redes sociales un breve comunicado en el que informó que el miembro de la emblemática banda de rock falleció en Charlotte, Carolina del Norte, tran una intensa batalla contra la enfermedad que le fue diagnosticada en septiembre de 2025.
El comunicado indicó que DeCarlo enfrentó el cáncer con gran fuerza y coraje hasta el último de sus días. Además, que el cantante dejó un impacto en el rock clásico.
"Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro papá, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre, luchó con increíble fuerza y valentía hasta el final. En estos momentos difíciles, pedimos a nuestros amigos y fans que respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente. Descansa en paz, papá. Con cariño, Annie, Talia y Tommy Jr.", notificó la familia.
¿Quién era Tommy DeCarlo?
Tommy DeCarlo nació el 23 de abril de 1965 en Nueva York, Estados Unidos. Se convirtió en el vocalista principal de la banda de rock Boston desde 2007 hasta su fallecimiento.
Se hizo famoso por ser un fanático de Boston, además por subir covers de canciones de la banda a MySpace tras el suicidio del vocalista original Brad Delp en 2007. En ese momento trabajaba en Home Depot en Charlotte, Carolina del Norte.
Sus interpretaciones impresionaron al fundador de Boston, Tom Scholz, por lo que lo invitó a unirse a un concierto tributo y luego lo integró como el vocalista principal en las giras.
Por más de dos décadas interpretó los éxitos "More Than a Feeling”, “Peace of Mind” y “Don’t Look Back”. Su voz era similar a la de Delp.