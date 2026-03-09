Muere Tommy DeCarlo, vocalista de Boston, víctima del cáncer

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Tommy DeCarlo, vocalista de la agrupación Boston, murió a los 60 años víctima de un cáncer cerebral, según confirmó su familia a través de un comunicado.

La familia compartió en redes sociales un breve comunicado en el que informó que el miembro de la emblemática banda de rock falleció en Charlotte, Carolina del Norte, tran una intensa batalla contra la enfermedad que le fue diagnosticada en septiembre de 2025.

El comunicado indicó que DeCarlo enfrentó el cáncer con gran fuerza y coraje hasta el último de sus días. Además, que el cantante dejó un impacto en el rock clásico.

"Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro papá, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre, luchó con increíble fuerza y ​​valentía hasta el final. En estos momentos difíciles, pedimos a nuestros amigos y fans que respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente. Descansa en paz, papá. Con cariño, Annie, Talia y Tommy Jr.", notificó la familia.