Muere Sly Stone, estrella del funk-rock, a los 82 años

Además, revelaron que el famoso integrante de "Sly and the Family Stone” dejó aprobada su biografía para la producción que narre su historia.

Para cuando tenía 11 años, Sly ya era un experto tocando el teclado, guitarra, bajo y batería. Fue parte de varias bandas de secundaria.

Mientras estudiaba en el Vallejo Junior College, aprendió de composición y teoría, además a tocar la trompeta. Con el tiempo también se convirtió en un popular DJ de la emisora ​​de radio de R&B KSOL.

En su paso por la radio se destacó por incluir a artistas blancos con influencias del R&B en su programa como los Beatles, Animals y los Rolling Stones. Más tarde, llevó su talento como DJ a KDIA, una actividad que continuó hasta la fundación de su ahora legendaria banda Sly and the Family Stone en 1967.



Según su sitio web, “Sly and the Family Stone revolucionó el statu quo de Las Vegas cuando les contrataron para un concierto de tres meses, seis noches a la semana, en el Pussycat a’ Go Go, al que asistieron desde James Brown hasta Bobby Darin”.



Su primer sencillo de éxito fue "Dance to the Music".