Muere Edmund White, pionero de la literatura gay, a los 85 años

En 1977 escribió, junto al escritor Charles Silverstein , una de sus obras más reconocidas, 'The Joy of Gay Sex', una especie de Kama Sutra gay combinado con capítulos en los que reflexionaba sobre la situación de los hombres homosexuales del momento, sobre racismo y demás.

Unos años más tarde, en 1998, hizo lo propio con el novelista y crítico francés Marcel Proust y en la más reciente, 'Rimbaud: The Double Life of a Rebel' (2008), reconstruyó la vida del poeta Arthur Rimbaud

"Siendo yo un desgraciado adolescente gay, sofocado por el aburrimiento y la frustración sexual, y paralizado por el odio hacia mí mismo, anhelaba huir a Nueva York y triunfar como escritor; me identificaba completamente con los deseos de Rimbaud de ser libre, de ser publicado, de ser sensual, de ir a París. Lo único de lo que carecía era de su arrojo", escribió White al principio de esa novela biográfica.

Fue diagnosticado de VIH en 1985 y sufrió varios derrames cerebrales y un infarto de miocardio. El miedo a esta enfermedad es uno de los temas que trató en su trilogía semiautobiográfica ('A Boy's Own Story' (1982), 'The Beautiful Room Is Empty' (1988) y 'The Farewell Symphony' (1997), en la que explicó la trayectoria de un joven gay en el siglo XX.