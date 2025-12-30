Famosos hondureños que murieron en 2025: pérdidas que conmocionaron

El país sufrió la pérdida de reconocidos artistas, presentadores, deportistas y otras personalidades destacadas. A continuación el recuento de figuras que murieron durante el 2025, causando luto y conmoción.
El reconocido cantautor hondureño y máximo exponente de la música garífuna, Aurelio Martínez, falleció en un trágico accidente aéreo cerca de Roatán, el pasado 17 de marzo, en la misma fecha que cumplía 56 años.
Martínez, dejó un legado cultural invaluable, llevando la música de Honduras a escenarios internacionales, con éxitos como "Pompis con pompis". Su estrepitosa muerte generó una profunda tristeza en el mundo artístico y en toda la nación.
El destacado abogado y exdiputado hondureño, Raúl Pineda Alvarado, falleció en enero de 2025. Fue una de las voces más influyentes en el análisis político de Honduras.
Pineda Alvarado fue consultado frecuentemente por diversos medios y sectores políticos, quienes valoraban su visión crítica, por lo que su muerte generó consternación en el país.
El mundo del periodismo también perdió a figuras destacadas en 2025. José Marcos Durón Ordóñez, cariñosamente conocido como "Maquitos", murió el 16 de abril.
Reconocido por su sencillez y calidez humana, fue una de las voces emblemáticas del noticiero "El Minuto" de Radio América. Además de periodista, fue abogado y docente, dejando un gran legado. Su partida fue sentida profundamente en el ámbito periodístico y por sus seguidores.
En el deporte, el fútbol hondureño lloró la muerte de Orinson Amaya el 1 de diciembre. Como presidente del Club Deportivo Marathón, su gestión contribuyó a la estabilidad y éxito del equipo, que celebró recientemente su centenario.
Amaya, de 52 años, falleció dejando un vacío en la dirigencia deportiva. Su liderazgo fue clave para mantener vivo el espíritu del club y fortalecer su historia en la liga nacional, motivo por el cual su pérdida generó gran consternación en el gremio deportivo.
La televisión también perdió a una de sus figuras más queridas en 2025. Mayra Tercero, presentadora de TV Azteca Honduras y bailarina, falleció el 13 de julio en Tegucigalpa a los 31 años. Tras sufrir complicaciones médicas por un fuerte dolor abdominal, fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde llegó sin signos vitales.
Con una trayectoria en canales como HCH y Canal 11, Mayra era muy apreciada por su carisma y dedicación, además de estar a punto de graduarse como dentista, lo que generó mayor consternación entre sus seres queridos y seguidores, pues trabajaba arduamente por un futuro brillante.
Jenifer Nicol Rivas, joven promesa de la comunicación, falleció el 1 de octubre a los 21 años. Fue presentadora en Waldivision y creadora de contenido del grupo Los Venados 504, había logrado una influencia significativa entre los jóvenes.
Desafortunadamente, Jenifer fue hallada muerta en su casa en la colonia Estanzuela. Sus familiares confirmaron que padecía epilepsia, condición que habría provocado su fallecimiento por causas naturales. Su partida dejó un profundo dolor entre sus seguidores y en el mundo de los medios.
El periodismo también sufrió la pérdida de Javier Antonio Hércules Salinas, quien trabajaba para A Todo Noticias en Santa Rosa de Copán.
El 1 de junio fue víctima de un hecho violento mientras conducía su taxi, oficio que alternaba con el periodismo. Su muerte causó consternación y fue condenada por organismos internacionales.
En otro hecho trágico, Carlos Gilberto Aguirre, reconocido locutor radial, exjugador de fútbol y comentarista deportivo, falleció en Juticalpa, Olancho, también el 1 de junio. Fue víctima de un ataque con arma blanca, y su muerte conmocionó a la zona oriental. Aguirre era una voz muy conocida en su región y su partida dejó un vacío difícil de llenar en el ámbito deportivo y radial.