Famosos hondureños que murieron en 2025: pérdidas que conmocionaron

La televisión también perdió a una de sus figuras más queridas en 2025. Mayra Tercero, presentadora de TV Azteca Honduras y bailarina, falleció el 13 de julio en Tegucigalpa a los 31 años. Tras sufrir complicaciones médicas por un fuerte dolor abdominal, fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde llegó sin signos vitales.