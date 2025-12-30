Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025

Personalidades de la farándula y deporte en Honduras, protagonizaron momentos románticos e inolvidables durante el 2025. A continuación un recorrido por las bodas y compromisos del año que marcaron tendencia en el país.
La famosa creadora de contenido, Alejandra Rubio, se casó con Javian Thompson, acontecimiento que fue catalogada por muchos como "la boda del año". La ceremonia, en Tegucigalpa, fue lujosa y llena de glamour, un evento que generó gran expectativa en el país.
Sin embargo, esta historia no tuvo un final feliz, ya que pocos meses después, la pareja anunció su separación. La noticia fue uno de los temas más comentados, ya que no quedaron en "buenos términos". Actualmente, Rubio continúa esperando que se concrete el divorcio, mientras cada uno sigue su vida.
En mayo de este año, la presentadora Karlen Pérez, dio el "Sí, acepto", al presentador argentino en Honduras, Gustavo Leone. El hermoso momento fue en nada más y nada menos que Capadocia, una región de Turquía.
La pareja compartió en redes sociales las imágenes del momento, capturado en medio de globos aerostáticos y un paisaje impresionante. La escena fue comparada con una película de amor, y rápidamente se convirtió en tendencia.
En agosto, Andrea Hernández, reconocida presentadora de Canal 11, sorprendió a todos al anunciar su compromiso con Fernando Tobón, con quien mantiene una relación de más de una década. La propuesta, organizada en un paseo en helicóptero, un momento que cautivó a los seguidores de la guapa hondureña.
La reconocida locutora hondureña de VoxFM, Tannya Ponte, anunció el compromiso matrimonial con su pareja. La gran noticia trascendió este martes 30 de diciembre, casi para cerrar el 2025.
"2025 Plot twist (giro de la trama): nos comprometimos. Te amo Chavarría", escribió Ponte a través de sus redes sociales, donde adjuntó la foto de su anillo de compromiso.
El defensor de la Selección Nacional de Honduras y del Club Real España, Devron García, contrajo matrimonio civil con su amada, Dora Martínez, en agosto de 2025.
En redes sociales circularon fotos del emotivo momento, en el que figuraron irradiando mucha felicidad al estar uniendo sus vidas. Sus seguidores y seres queridos expresaron su alegría y muestras de felicitación en redes sociales.
El futbolista del Real España, Dixon Ramírez, aprovechó sus vacaciones tras la Copa Oro para casarse en julio. La pareja compartió imágenes de su boda civil, mostrando un evento íntimo y lleno de felicidad.
En sociedad, tras una relación de diez años, Essau Oliva y Michelle Le’Sage contrajeron matrimonio en agosto en un elegante evento en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. La celebración, decorada con detalles primaverales y una iluminación cálida, reunió a familiares y amigos en una jornada llena de amor y alegría.