Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025

En 2025, la farándula y el deporte en Honduras vivieron un año lleno de romanticismo y celebraciones que conquistaron a los usuarios de redes sociales

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 15:06
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
Personalidades de la farándula y deporte en Honduras, protagonizaron momentos románticos e inolvidables durante el 2025. A continuación un recorrido por las bodas y compromisos del año que marcaron tendencia en el país.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
La famosa creadora de contenido, Alejandra Rubio, se casó con Javian Thompson, acontecimiento que fue catalogada por muchos como "la boda del año". La ceremonia, en Tegucigalpa, fue lujosa y llena de glamour, un evento que generó gran expectativa en el país.

 Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
Sin embargo, esta historia no tuvo un final feliz, ya que pocos meses después, la pareja anunció su separación. La noticia fue uno de los temas más comentados, ya que no quedaron en "buenos términos". Actualmente, Rubio continúa esperando que se concrete el divorcio, mientras cada uno sigue su vida.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
En mayo de este año, la presentadora Karlen Pérez, dio el "Sí, acepto", al presentador argentino en Honduras, Gustavo Leone. El hermoso momento fue en nada más y nada menos que Capadocia, una región de Turquía.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
La pareja compartió en redes sociales las imágenes del momento, capturado en medio de globos aerostáticos y un paisaje impresionante. La escena fue comparada con una película de amor, y rápidamente se convirtió en tendencia.

 Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
En agosto, Andrea Hernández, reconocida presentadora de Canal 11, sorprendió a todos al anunciar su compromiso con Fernando Tobón, con quien mantiene una relación de más de una década. La propuesta, organizada en un paseo en helicóptero, un momento que cautivó a los seguidores de la guapa hondureña.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
La reconocida locutora hondureña de VoxFM, Tannya Ponte, anunció el compromiso matrimonial con su pareja. La gran noticia trascendió este martes 30 de diciembre, casi para cerrar el 2025.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
"2025 Plot twist (giro de la trama): nos comprometimos. Te amo Chavarría", escribió Ponte a través de sus redes sociales, donde adjuntó la foto de su anillo de compromiso.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
El defensor de la Selección Nacional de Honduras y del Club Real España, Devron García, contrajo matrimonio civil con su amada, Dora Martínez, en agosto de 2025.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
En redes sociales circularon fotos del emotivo momento, en el que figuraron irradiando mucha felicidad al estar uniendo sus vidas. Sus seguidores y seres queridos expresaron su alegría y muestras de felicitación en redes sociales.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
El futbolista del Real España, Dixon Ramírez, aprovechó sus vacaciones tras la Copa Oro para casarse en julio. La pareja compartió imágenes de su boda civil, mostrando un evento íntimo y lleno de felicidad.

Foto: redes sociales
Famosos hondureños que se casaron o anunciaron su compromiso en 2025
En sociedad, tras una relación de diez años, Essau Oliva y Michelle Le’Sage contrajeron matrimonio en agosto en un elegante evento en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. La celebración, decorada con detalles primaverales y una iluminación cálida, reunió a familiares y amigos en una jornada llena de amor y alegría.

Foto: redes sociales
