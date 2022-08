El mundo está de luto luego de la muerte de Olivia Newton-John

MELBOURNE, AUSTRALIA.- La muerte de Olivia Newton-John se siente especialmente en Australia, donde creció. La actriz nació en Inglaterra, pero se mudó con su familia a Melbourne, Australia, a los 5 años.

Cuando Olivia era adolescente apareció en programas semanales de música pop en todo el país.

En un tweet, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que Newton-John era “una gran parte de la banda sonora australiana”.

LEA: Muere Olivia Newton-Jonh, la estrella de “Grease” en California

El Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, mencionó en un comunicado que “Olivia tocó la vida de muchas personas en Australia y el mundo, pero ninguna más que nuestra personal de servicios de cáncer y pacientes en el Centro Olivia Newton-John, a quienes animó, inspiró y apoyó todos los días”.

Una de las cantantes más exitosas de Australia, Kylie Minogue, compartió una foto de las dos en el Concierto Real del Bicentenario en 1988, con una cita muy emotiva. “Desde que tenía diez años, he amado y admirado a Olivia Newton John. Y siempre lo haré, ella fue, y siempre será, una inspiración para mí en muchas, muchas formas”, manifestó Minogue.

La actriz ganadora del Oscar, Malee Matlin, también publicó en Twitter para honrar a su compañera en la película de 1996 “It’s My Party”.

“Me entristece Mucho la noticia del fallecimiento de Olivia Newton-John. Recuerdo que me impresionó mucho la estrella cuando la conocí en mi primera reunión de Hollywood para Paramount. Era la luz más dulce y brillante y me encantó conocerla en ‘It’s My Party’. RIP querida, dulce Olivia”, escribió Martlin.

ADEMÁS: John Travolta sobre la muerte de la actriz Olivia Newton-John: “Hiciste nuestras vidas mejores”

Por su parte, el actor de Star Wars, Mark Hamill, enfatizó que: “todo lo que hizo (Olivia) estuvo imbuido de una alegría absolutamente contagiosa. La amamos y ella nos amó. #RIP_OliviaNewtonJohn”.

Por último, la periodista y presentadora Oprah Winfrey recordó una cena espontánea que organizó en 2019 después de una entrevista sobre el diagnóstico de cáncer de Newton-John. En la publicación, Oprah señaló que “su positividad era simplemente contagiosa”.