Muerte de Julián Figueroa agudiza los conflictos en la herencia de Joan Sebastian

No obstante, han transcurrido ocho años sin encontrar una solución, principalmente debido a las discrepancias de Juliana Figueroa , una de las herederas, quien no está conforme con la fortuna declarada.

Tras el fallecimiento de Joan Sebastian, se reveló que no dejó testamento, lo que inició un largo proceso legal para repartir sus bienes entre sus hijos.

En cuanto a la postura de su hermana Juliana, el cantante dejó claro que respeta sus decisiones y reconoce que sería más conveniente que buscara un acuerdo en beneficio propio.

“Todo lo que se ha peleado en los últimos ocho años, o las circunstancias que han obstaculizado el proceso de mi padre, no ha sido fácil. Me gustaría pensar que lo ideal para mi padre habría sido ver a sus hijos unidos. Respeto su decisión, su forma de pensar. Si Juliana cree que es así, adelante, no hay problema”, expresó José Manuel Figueroa.

“Creo que llega un momento, en la madurez de cada persona, en el que se da cuenta de que es mejor llegar a un buen acuerdo que enfrentarse en una mala disputa”. apuntó.