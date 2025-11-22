  1. Inicio
Muere Xavier del Valle, actor de "El Señor de los Cielos"

Xavier del Valle, intérprete que formó parte del elenco de "El Señor de los Cielos, una de las series más vistas de Telemundo"

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de sus redes sociales.

Ciudad de México, México.- La industria del entretenimiento mexicano lamentó el pasado 21 de noviembre el fallecimiento de Luis Xavier del Valle Muñoz, actor que participó en "El Señor de los Cielos", donde interpretó el papel de un director de prisión.

La producción, que comenzó su emisión en 2013, se convirtió en un fenómeno televisivo tanto en México como en Estados Unidos, narrando la historia de Aurelio Casillas, un capo del narcotráfico inspirado en figuras reales del crimen organizado.

Reacción

La ANDI publicó en Instagram una imagen del actor acompañada de un mensaje de condolencias dirigido a familiares y amigos. Horas después, la Asociación Nacional de Actores de México emitió su propio comunicado: "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo de nuestro Sindicato".

Ninguna de las organizaciones gremiales proporcionó información sobre las circunstancias del deceso ni la causa de la muerte.

