Muere Xavier del Valle, actor de "El Señor de los Cielos"

Ciudad de México, México.- La industria del entretenimiento mexicano lamentó el pasado 21 de noviembre el fallecimiento de Luis Xavier del Valle Muñoz, actor que participó en "El Señor de los Cielos", donde interpretó el papel de un director de prisión.

La producción, que comenzó su emisión en 2013, se convirtió en un fenómeno televisivo tanto en México como en Estados Unidos, narrando la historia de Aurelio Casillas, un capo del narcotráfico inspirado en figuras reales del crimen organizado.