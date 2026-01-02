  1. Inicio
Muere Richard Smallwood, legendario cantante de gospel y ocho veces nominado al Grammy, a los 77 años

Richard Smallwood, legendario cantante y compositor de gospel estadounidense, falleció a los 77 años por complicaciones de una enfermedad renal

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 10:42
El ícono del gospel Richard Smallwood, ocho veces nominado al Grammy y autor de “Total Praise”, murió a los 77 años tras años de problemas de salud, informó su representante.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El artista estadounidense Richard Smallwood, conocido cantante de gospel y nominado ocho veces a los Premios Grammy, los más importantes de la música en ese país, falleció a los 77 años.

Smallwood murió el pasado martes por complicaciones surgidas a causa de una enfermedad renal en un centro de rehabilitación y enfermería en Sandy Spring, Maryland, anunció su representante Bill Carpenter, informó hoy The Hollywood Reporter (THR).

El cantante tuvo problemas de salud durante muchos años y la música le dio la fuerza para superarlos, declaró Carpenter en una entrevista.

“Richard estaba muy dedicado a la música, y eso fue lo que lo mantuvo vivo todos estos años”, afirmó. “Hacer música que hiciera sentir a la gente es lo que le motivó a seguir respirando, a seguir adelante y a seguir viviendo”, explicó el manager, según THR.

Las canciones de Smallwood fueron interpretadas y grabadas a lo largo de los años por artistas como Whitney Houston, Stevie Wonder, Destiny's Child y Boyz II Men.

Houston llevó su música al cine con el tema “I Love the Lord” en la película de 1996 The Preacher's Wife (La mujer del predicador), según la biografía de Smallwood expuesta en el Salón de la Fama de la Música Gospel.

Smallwood nació el 30 de noviembre de 1948 en Atlanta y comenzó a tocar el piano de oído a los 5 años, según la información biográfica proporcionada por Carpenter. A los 7 años ya tomaba clases formales y, a los 11, formó su propio grupo de gospel.

Se crió principalmente en Washington, D.C., con su madre, Mabel, y su padrastro, el reverendo Chester Lee “C.L.” Smallwood. Su padrastro era pastor de la Iglesia Bautista Union Temple en Washington, explicó THR.

Smallwood fue un pionero musical en múltiples aspectos en la Universidad Howard de Washington, donde se graduó cum laude con un título en música. Formó parte del primer grupo de gospel de Howard, los Celestials, y también fue miembro fundador del coro de gospel de la universidad, según un obituario de Carpenter.

Después de la universidad, Smallwood enseñó música en la Universidad de Maryland y formó los Richard Smallwood Singers en 1977, aportando un sonido contemporáneo a la música gospel tradicional.

Posteriormente formó Vision, un gran coro que impulsó algunos de sus mayores éxitos gospel, como “Total Praise”.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
