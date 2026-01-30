Muere Pedro Torres, productor y exesposo de Lucía Méndez

Los Ángeles, Estados Unidos.-El productor de la televisora mexicana Televisa, Pedro Torres, falleció a los 72 años durante la madrugada de este viernes, tras padecer esclerosis múltiple lateral amiotrófica (ELA), según informaron los familiares del veterano creador de producciones televisivas y musicales de artistas de la talla de Luis Miguel y de su exesposa, la cantante Lucía Méndez.

Fueron sus tres hijos quienes publicaron en las redes sociales del productor que el deceso ocurrió "acompañado de sus seres queridos" y de las personas que lo acompañaron “hasta el último momento” en su enfermedad.

La familia no especificó el motivo de la muerte, pero reconocieron, junto a personalidades como Méndez, su trayectoria como “genio” y “visionario” en el mundo del entretenimiento.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo (Pedro Antonio)”, escribió Méndez en su cuenta de Instagram sobre Torres, quien es considerado uno de los pioneros de los reality shows en México al plasmar en la pantalla mexicana el formato de Big Brother en 2002.