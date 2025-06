Muere hijo de estrella del reality "16 & Pregnant" de MTV

"Mi bebé se ha ido y no sé qué hacer conmigo. Él era tan perfecto, esta es mi peor pesadilla. ¿Cómo sigues en la vida después de haber perdido un hijo", añadió.

"Esto es tan difícil de escribir. Mi hermoso hijo, Weston ha muerto. Él tenía solo 16 años. La vida es tan cruel e injusta. Simplemente, no lo entiendo", comenzó diciendo en su post.

Georgia, Estados Unidos.- Whitney Purvis , conocida por participar en el reality show "16 and Pregnant" , compartió con sus seguidores que su hijo, Weston Gosa , de 16 años, murió el pasado 2 de junio.

Continuó: "Estoy en negación, esto no puede estar ocurriendo. No quiero que esto sea real, haría cualquier cosa por sostenerlo, las palabras simplemente no pueden describir el dolor que estoy sintiendo".

"Te amo mucho Weston Owen Gosa. Dios mío, te amo mucho, eres mi corazón, estaba muy orgullosa del joven en el que te habías convertido. No puedo seguir sin ti", expresó.

"Descansa en paz, mi ángel. Te fuiste demasiado pronto. Abril 2 de 2009 - Junio 2 de 2025", finalizó su doloroso mensaje.