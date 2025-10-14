Muere D’Angelo, el multi-Grammy que renació el soul en los 90

El artista, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, se convirtió en una figura esencial del R&B en la década de 1990 tras el lanzamiento de su primer disco, Brown Sugar (1995), que marcó el renacimiento del neo-soul en una época dominada por el hip hop y el pop.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante y compositor estadounidense D’Angelo , una de las voces más influyentes del soul contemporáneo , falleció este martes en Nueva York a los 51 años a causa de un cáncer de páncreas , según confirmaron fuentes familiares al medio TMZ.

A lo largo de su trayectoria, D’Angelo colaboró con figuras como Jay-Z, Snoop Dogg o Q-Tip, consolidando un sonido propio que fusionaba el soul clásico con ritmos contemporáneos.

Su segundo álbum, Voodoo (2000), le valió el Grammy al Mejor Álbum de R&B, mientras que en 2016 recibió otros dos por Black Messiah: Mejor Álbum de R&B y Mejor Canción de R&B por Really Love. También fue reconocido por su interpretación vocal en Untitled (How Does It Feel), tema que dejó una profunda huella cultural por su minimalismo visual y su fuerza expresiva.

D’Angelo deja tres hijos —dos varones y una hija—. El mayor de ellos fue fruto de su relación con la también cantante Angie Stone, quien falleció a principios de este año en un accidente de tráfico.