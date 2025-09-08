MTV VMA 2025: Lista completa de ganadores

Nueva York, Estados Unidos.- Los MTV Video Music Awards 2025 se celebraron el domingo 7 de septiembre y fueron Ariana Grande y Lady Gaga las artistas que brillaron con sus premios y actuaciones.
El evento realizado en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, rindió homenaje a Mariah Carey, y al recién fallecido Ozzy Osbourne.
De igual forma, fueron honrados los artistas Busta Rhymes con el premio MTV VMA Rock the Bells Visionary, mientras que Ricky Martin recibió el primer Premio Latin Icon por sus 40 años de carrera.
Esta edición de premios se transmitieron por primera vez en CBS y estuvieron disponibles en streaming en Paramount+ con transmisión simultánea en MTV. El espectáculo fue presentado por el rapero y actor LL Cool J.
Aquí la lista completa de ganadores de los VMA 2025:
Video del Año:
-Ariana Grande -"Brighter Days Ahead"
Artista del Año
-Lady Gaga
Canción del Año
-ROSÉ & Bruno Mars - "APT"
Mejor Artista Nuevo
-Alex Warren
Mejor Artista Pop
-Ariana Grande
Mejor Álbum
-Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"
Mejor Colaboración
-Lady Gaga & Bruno Mars - "Die with a smile"
Mejor Pop
-Ariana Grande- "Brighter day ahead"
Mejor Hip-Hop
-Doechii - "Anxiety"
Mejor R&B
-Mariah Carey - "Type Dangerous"
Actuación MTV Push del Año
- Enero 2025: KATSEYE "Touch"
Mejor Alternativo
-sombr - "Back to Friends"
Mejor Rock
-Coldplay - "All my love"
Mejor Latin
-Shakira - "Soltera"
Mejor K-Pop
-Lisa ft. Doja Cat & RAYE - "Born Again"
Mejor Afrobeats
-Tyla - "Push 2 Start"
Mejor Country
-Megan Moroney - "Am I Okay?"
Mejor Video en Formato Largo
-Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"
Video para Bien
-Charli xcx - "Guess featuring Billie Eilish"
Mejor Dirección
-Lady Gaga - "Abracadabra"
Mejor Dirección de Arte
-Lady Gaga - "Abracadabra"
Mejor Cinematografía
-Kendrick Lamar - "Not Like Us"
Mejor Edición
-Tate McRae - "Just Keep Watching" (De la película F1)
Mejor Coreografía
-Doechii - "Anxiety"
Mejor Efectos Visuales
-Sabrina Carpenter - "Manchild"