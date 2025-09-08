MTV VMA 2025: Lista completa de ganadores

Nueva York, Estados Unidos.- Los MTV Video Music Awards 2025 se celebraron el domingo 7 de septiembre y fueron Ariana Grande y Lady Gaga las artistas que brillaron con sus premios y actuaciones.

El evento realizado en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, rindió homenaje a Mariah Carey, y al recién fallecido Ozzy Osbourne.

De igual forma, fueron honrados los artistas Busta Rhymes con el premio MTV VMA Rock the Bells Visionary, mientras que Ricky Martin recibió el primer Premio Latin Icon por sus 40 años de carrera.



Esta edición de premios se transmitieron por primera vez en CBS y estuvieron disponibles en streaming en Paramount+ con transmisión simultánea en MTV. El espectáculo fue presentado por el rapero y actor LL Cool J.