El fin de una era: MTV dice adiós a sus canales musicales

Los Ángeles, Estados Unidos.- MTV —que alguna vez fue sinónimo de música, de videoclips 24/7 y de descubrir nuevas tendencias— cerrará cinco de sus señales dedicadas estrictamente a la música.
El canal, que definió la cultura juvenil durante los años 80, 90 y 2000 y alguna vez revolucionó la forma de consumir música en televisión, dejará de emitir sus canales dedicados exclusivamente a videoclips antes de que termine el año.
Según diversos medios internacionales, el cierre afectará a MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Music y MTV Live (HD), los cuales dejarán de operar oficialmente el 31 de diciembre de 2025.
La noticia cayó como un golpe nostálgico para quienes crecieron viendo videoclips en pantalla y esperando los estrenos de sus artistas favoritos.
En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con humor y melancolía, compartiendo memes que aluden al “funeral de la generación MTV”, un símbolo de los años dorados en los que la televisión musical era la puerta de entrada al mundo del pop, el rock y los nuevos talentos.
Tiempos digitales
El fin de estas señales refleja un cambio inevitable: las nuevas generaciones ya no encienden el televisor para descubrir música. Hoy, plataformas como YouTube, Spotify o TikTok concentran la atención del público y marcan las tendencias globales.
MTV, que durante décadas fue sinónimo de innovación y cultura juvenil, no logró mantener ese liderazgo frente a la inmediatez de internet y el consumo a demanda.
A esto se suma la reciente reestructuración interna del conglomerado Paramount Global, que, tras su fusión con Skydance Media, ha emprendido una serie de ajustes financieros para optimizar recursos.
Dentro de esos recortes, la compañía habría decidido eliminar varios canales internacionales considerados “no esenciales”, con lo que MTV se despide de su faceta más musical para concentrarse en el contenido de entretenimiento que aún conserva mayor audiencia, como los realities y series juveniles.
El cierre de los canales musicales es, en cierto modo, la conclusión de un proceso que MTV inició hace más de una década. En 2011, el canal eliminó oficialmente el subtítulo Music Television de su logotipo, marcando un cambio de rumbo hacia formatos como Jersey Shore, The Hills, Teen Mom o Catfish, que redefinieron su identidad.
Sin embargo, para millones de espectadores, MTV siempre será recordado por haber llevado la música a la pantalla como nunca antes.
Fue el lugar donde artistas como Madonna, Michael Jackson, Nirvana o Britney Spears alcanzaron estatus legendario; el canal que convirtió los videoclips en arte y los VJs en celebridades.