El fin de una era: MTV dice adiós a sus canales musicales

Los Ángeles, Estados Unidos.- MTV —que alguna vez fue sinónimo de música, de videoclips 24/7 y de descubrir nuevas tendencias— cerrará cinco de sus señales dedicadas estrictamente a la música.

El canal, que definió la cultura juvenil durante los años 80, 90 y 2000 y alguna vez revolucionó la forma de consumir música en televisión, dejará de emitir sus canales dedicados exclusivamente a videoclips antes de que termine el año.



Según diversos medios internacionales, el cierre afectará a MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Music y MTV Live (HD), los cuales dejarán de operar oficialmente el 31 de diciembre de 2025.

La noticia cayó como un golpe nostálgico para quienes crecieron viendo videoclips en pantalla y esperando los estrenos de sus artistas favoritos.



En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con humor y melancolía, compartiendo memes que aluden al “funeral de la generación MTV”, un símbolo de los años dorados en los que la televisión musical era la puerta de entrada al mundo del pop, el rock y los nuevos talentos.

