Miss Países Bajos pone fin a 35 años de certamen y esta es la curiosa razón

“Después de años de historia llena de glamur, talento e inspiración, Miss Países Bajos se despide del título que muchos han llevado en sus corazones. Pero esto no es el final, es un nuevo comienzo. El mundo cambia, y nosotros cambiamos con él”, señaló hoy el concurso.

La Haya, Países Bajos .- El certamen anual de Miss Países Bajos llega a su fin después de 35 años y será reemplazado por una plataforma lanzada este jueves como “Ya no es de esta época”, enfocada en la salud mental, las redes sociales y la diversidad, en busca de inspirar a los jóvenes a “ser ellos mismos en un mundo en constante cambio”.

¿Por qué Países Bajos no seguirá con el certamen de belleza?

“La banda y la corona ya no son relevantes. Lo importante es crear un espacio donde las mujeres puedan fortalecerse mutuamente y crecer”, señaló Van Ee, que lamentó los ataques recibidos anualmente por cada ganadora porque “ es demasiado blanca, es demasiado negra , o simplemente que no debería ganar por ciertas convicciones, lo que genera energía negativa cada año”.

Amber Rustenburg, última ganadora del certamen, admitió haber notado el aumento de las críticas, pero aseguró que la controversia en torno a Kollé el año pasado no fue determinante en la decisión de poner fin al concurso.

¿Qué es y en qué consiste la nueva plataforma “Ya no es de esta época”?

Rustenburg se dedicará el resto de su periodo como Miss Países Bajos a promover la nueva plataforma, que se llamará en neerlandés “Niet meer van deze tijd” (Ya no es de esta época).

“Hablaremos sobre temas como autoexpresión, diversidad, creatividad, redes sociales, bienestar mental y cómo cambia la sociedad. Pero no se trata solo de hablar: te invitamos a participar, a expresar tu opinión y a compartir tu visión.

Esta no es una plataforma que te diga qué hacer; es un lugar donde tú decides qué es importante y donde tus ideas únicas son el centro”, señalan los organizadores en la nueva plataforma.

Subrayan que “ya no habrá coronas, sino historias que toquen el alma; no más vestidos, sino sueños que se hacen realidad” y explican que se buscará “dejar de lado las ideas tradicionales” para “motivar a los jóvenes a no quedarse atrapados en lo establecido sino a ser curiosos sobre todo lo que es posible”.

La idea es compartir historias que inviten a la reflexión entre los jóvenes y se contará con la participación de expertos y personas con experiencia en los temas tratados.

Aunque el concurso de Miss Países Bajos se detiene, el próximo año aún habrá una representación de Países Bajos en el certamen de Miss Universo porque se transfirió la licencia necesaria a “Miss Universo Países Bajos” el año pasado, que será la encargada de decidir quién representará a los neerlandeses en el certamen.