Ciudad de México, México.-La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que Estados Unidos deportó a España a la expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont y que su Gobierno ya pidió a las autoridades españolas que la extraditen a México, mientras alista una nota diplomática de protesta a Washington por el caso. "Ya la deportaron a España", afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria. De acuerdo a la mandataria, Washington explicó que la envió a España porque había ingresado en Estados Unidos con pasaporte español, ya que cuenta con doble nacionalidad. Por ello, Sheinbaum reveló que su Gobierno ya pidió a las autoridades españolas que entreguen a Gómez Mont para que responda ante la justicia mexicana.

“Ya pedimos la orden de extradición a España, también. Ya la solicitamos”, afirmó la presidenta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sheinbaum también anunció que enviará una nota diplomática a Washington ya que reprochó que las autoridades estadounidenses "saben que hay una orden de aprehensión” de Gómez Mont. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense describió el procedimiento como una salida voluntaria, según informó a EFE este miércoles, pues Gómez Mont habría aceptado abandonar el país el lunes. Las autoridades migratorias habían detenido a Gomez Mont el 30 de octubre en Miami por irregularidades en su situación migratoria. Sheinbaum dijo que México también pidió e insistirá en explicaciones a Interpol por la retirada, hace alrededor de un mes, de la ficha roja de detención de la expresentadora.