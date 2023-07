El mensaje de apoyo de Amanda Dudamel a Zu Clemente previo al Miss Honduras 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Amanda Dudamel, la Miss Venezuela 2021 y virreina del Miss Universo 2022, envió un mensaje de apoyo a la presentadora de televisión Zuheilyn Clemente, quien competirá por la corona del Miss Honduras Universo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la reina de belleza venezolana mostró su apoyo hacia la catracha. “Hola Zu, me acaban de contar que te estás postulando al Miss Honduras, quiero desearte el mayor éxito del planeta. Ya me mostraron tu perfil y me contaron un poquito de qué trabajas, qué edad tienes”, inició diciendo Dudamel.

La primera finalista del Miss Universo 2022 dijo estar alegre por la participación de Clemente, quien representará a Tegucigalpa en el evento programado para el próximo 4 de agosto en San Pedro Sula, zona norte del país.