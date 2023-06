El mensaje de Alejandro Sanz tras su ruptura con Rachel Valdés

Sanz, además enfatizó que sus palabras no tenían nada que ver con su ruptura. “Con nada ni con nadie. Es un agujero que surge aquí de repente y no se sabe bien por qué... Y desde ese agujero en mi pecho quiero agradecerles por estar aquí y por comprenderme”, dijo.

El pasado 26 de mayo Alejandro Sanz escribió un mensaje en Twitter insinuando que no se encontraba bien emocionalmente. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, comenzaba su publicación. Sanz aseguró que estaba trabajando en mejorar su estado de ánimo y agregó que “cuando suba al escenario, algo dentro de mí me dirá qué hacer”. Además, mencionó que “a veces simplemente no quiero estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar en el ruido inútil”.