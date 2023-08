¿Le reveló su muerte? Maribel Guardia habla de la última aparición de su hijo Julián Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras uno de los momentos más dolorosos de la vida de Maribel Guardia, la muerte de su hijo Julián Figueroa, la actriz ha revelado que tiene momentos donde se dedica a hablar con él y asegura que se le ha aparecido para decirle que está bien. Incluso le reveló el día de su muerte.

“Cuando murió Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas. Un día que estaba rezando el rosario, llegó a mí, lleno de luz, y me dijo muchas cosas sin hablar”, reveló Guardia a los medios de comunicación en México.

Además, aseguró que su ya fallecido hijo, le habría dicho cuándo fallecerá: “Me dijo cuándo me voy a morir”, sin embargo, Guardia no quiso entrar en detalles.