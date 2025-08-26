María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", fue hospitalizada de emergencia

Ciudad de México, México.- María Antonieta de las Nieves, actriz conocida como "La Chilindrina", fue hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto tras haber sufrido un supuesto deterioro neurológico.

Una persona cercana a la actriz de 78 años, mencionó a la revista TvNotas que la comediante, tras una evaluación médica, se le detectó que presentaba niveles bajos de sodio, como consecuencia del deterioro.

Su hija Verónica, al ser cuestionada sobre lo que ocurrió con su madre, mencionó que "se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien".

Sin revelar más detalles de cuántos días estuvo hospitalizada, mencionó que su madre se encuentra en casa y en un buen estado de salud.