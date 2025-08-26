María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", fue hospitalizada de emergencia

Ciudad de México, México.- María Antonieta de las Nieves, actriz conocida como "La Chilindrina", fue hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto tras haber sufrido un supuesto deterioro neurológico.
Una persona cercana a la actriz de 78 años, mencionó a la revista TvNotas que la comediante, tras una evaluación médica, se le detectó que presentaba niveles bajos de sodio, como consecuencia del deterioro.
Su hija Verónica, al ser cuestionada sobre lo que ocurrió con su madre, mencionó que "se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien".
Sin revelar más detalles de cuántos días estuvo hospitalizada, mencionó que su madre se encuentra en casa y en un buen estado de salud.
Según la fuente cercana, la actriz estaría enfrentando una fuerte carga laboral en los últimos meses, lo que le ha incrementado sus niveles de estrés y ha causado un impacto en su salud.
“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, dijo esa persona a la revista.
El deterioro de "La Chilindrina" se habría hecho sentir tras su más reciente visita a Perú, donde la actriz tenía dificultades para expresarse con fluidez y para tragar.
Actualmente, la actriz se encuentra estable y bajo tratamiento para mejorar la condición de salud en su casa.
De hecho, la misma fuente confesó que una enfermera permaneció junto a la actriz en su vivienda para cuidarla y evitar que se hiciera daño, ya que por las noches se despertaba y pronunciaba frases incoherentes.
En diversas ocasiones, la propia actriz ha compartido que padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca dolor muscular, fatiga, rigidez, problemas para dormir y dificultades de concentración, aunque ha señalado que esta condición se mantiene bajo control.