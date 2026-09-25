Margot Robbie adopta legalmente el apellido de su esposo Tom Ackerley

Londres, Reino Unido.- La actriz australiana Margot Robbie cambió su apellido de soltera por el de su esposo Tom Ackerley en documentos societarios del Reino Unido, según reveló la revista PEOPLE.
Robbie de 36 años, aparece ahora registrada como Margot Elise Ackerley en los archivos de Companies House, la agencia de registro empresarial del Reino Unido, correspondientes a LuckyChap Entertainment, la productora que fundó junto con su esposo, Tom Ackerley.
De acuerdo a una publicación del sitio Infobae, las autoridades británicas confirmaron la modificación el miércoles 23 de septiembre. El registro recibido el lunes anterior detalla el cambio de “Margot Elise Robbie” a “Margot Elise Ackerley”, de acuerdo con Page Six, la columna sobre celebridades del New York Post.
La actriz figuraba con su apellido de nacimiento desde mayo de 2015, cuando fue designada directora de la productora.
El cambio se produce meses antes de que la pareja cumpla 10 años de casada, en diciembre próximo. Pese a la modificación en los documentos corporativos, Robbie continuaría utilizando su apellido de nacimiento en el ámbito profesional.
De hecho, en los créditos de “Sterling Point”, la serie que coproduce a través de LuckyChap y que se estrenó el 5 de agosto en Amazon Prime Video, aparece como “Margot Robbie”.
Ya habían circulado rumores
La publicación de Infobae detalla que en 2018 ya habían circulado rumores sobre un posible cambio de apellido en la vida privada de la actriz. Según recogió The Daily Telegraph en ese momento, durante la boda de una amiga el nombre de Robbie apareció como “Margot Ackerley” en el plano de las mesas del evento.
La historia entre Robbie y Ackerley, también de 36 años y originario de Surrey, Inglaterra, comenzó en 2013 durante el rodaje del drama de la Segunda Guerra Mundial “Suite Française”. Ella interpretaba a Céline Joseph, mientras que él trabajaba como asistente de dirección.
“Yo era la soltera absoluta. La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar. Y entonces esto se infiltró por ahí”, contó Robbie.
La amistad entre ambos se prolongó durante un tiempo. Incluso llegaron a ser compañeros de casa “Éramos amigos desde hacía tanto tiempo. Yo siempre estuve enamorada de él, pero pensaba: ‘Ah, él nunca me correspondería. No lo hagas raro, Margot. No seas tonta y le digas que te gusta’”, dijo la actriz en esa entrevista.
Un año después de conocerse, en 2014, fundaron LuckyChap Entertainment junto con sus amigos Josey McNamara y Sophia Kerrback. La productora ha desarrollado títulos como “I, Tonya”, “Birds of Prey”, “Barbie” y “Saltburn”, varios protagonizados por Robbie.
La pareja se casó en una ceremonia íntima en Byron Bay, Australia, en diciembre de 2016, dos años después de iniciar su noviazgo. La actriz confirmó la noticia en ese momento mediante una publicación en Instagram en la que mostró el anillo en su mano.
Ackerley, quien también participó como actor en “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, describió en una entrevista con The Sunday Times cómo manejan su relación personal y profesional.
“Es algo fluido. No tenemos un interruptor de encendido y apagado. Todo se ha vuelto una sola cosa”, explicó.
En octubre de 2024, la pareja recibió a su primer hijo, un varón. Aunque mantienen un perfil bajo, Robbie dijo en 2018 a la revista Porter que el matrimonio era “en realidad lo más divertido que existe”, al explicar que ambos siempre encuentran tiempo para estar juntos.
La compañía tiene actualmente varios proyectos en desarrollo, entre ellos una adaptación en acción real de “The Sims”, una precuela de “Ocean’s Eleven” dirigida por Bradley Cooper y una versión de “Sleepy Hollow” protagonizada por Sydney Sweeney.