Margot Robbie adopta legalmente el apellido de su esposo Tom Ackerley

Londres, Reino Unido.- La actriz australiana Margot Robbie cambió su apellido de soltera por el de su esposo Tom Ackerley en documentos societarios del Reino Unido, según reveló la revista PEOPLE. Robbie de 36 años, aparece ahora registrada como Margot Elise Ackerley en los archivos de Companies House, la agencia de registro empresarial del Reino Unido, correspondientes a LuckyChap Entertainment, la productora que fundó junto con su esposo, Tom Ackerley. De acuerdo a una publicación del sitio Infobae, las autoridades británicas confirmaron la modificación el miércoles 23 de septiembre. El registro recibido el lunes anterior detalla el cambio de “Margot Elise Robbie” a “Margot Elise Ackerley”, de acuerdo con Page Six, la columna sobre celebridades del New York Post.

La actriz figuraba con su apellido de nacimiento desde mayo de 2015, cuando fue designada directora de la productora. El cambio se produce meses antes de que la pareja cumpla 10 años de casada, en diciembre próximo. Pese a la modificación en los documentos corporativos, Robbie continuaría utilizando su apellido de nacimiento en el ámbito profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De hecho, en los créditos de “Sterling Point”, la serie que coproduce a través de LuckyChap y que se estrenó el 5 de agosto en Amazon Prime Video, aparece como “Margot Robbie”.

Ya habían circulado rumores

La publicación de Infobae detalla que en 2018 ya habían circulado rumores sobre un posible cambio de apellido en la vida privada de la actriz. Según recogió The Daily Telegraph en ese momento, durante la boda de una amiga el nombre de Robbie apareció como “Margot Ackerley” en el plano de las mesas del evento. La historia entre Robbie y Ackerley, también de 36 años y originario de Surrey, Inglaterra, comenzó en 2013 durante el rodaje del drama de la Segunda Guerra Mundial “Suite Française”. Ella interpretaba a Céline Joseph, mientras que él trabajaba como asistente de dirección. “Yo era la soltera absoluta. La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar. Y entonces esto se infiltró por ahí”, contó Robbie.