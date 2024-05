Madonna se apodera de Río de Janeiro con concierto gratis

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.-Todo a punto en la ciudad de Rio de Janeiro, que bulle de expectativas y nervios a pocas horas de que la reina del pop Madonna ofrezca un monumental concierto gratuito la noche del sábado en la mítica playa de Copacabana.

La artista estadounidense de 65 años cerrará la gira “The Celebration Tour” con un show para el que se espera asistan 1,5 millones de almas totalmente entregadas.

El día D llega tras semanas de intensos preparativos en los que trabajaron miles de personas y que generó un revuelo inusual para estas fechas en la icónica ciudad brasileña, donde no se habla de otra cosa.

“Estoy alborotada, no he dormido bien, he estado escuchando a Madonna toda la semana. Es como si tuviera un gran subidón energético”, dice a la AFP Iná Odara, una socióloga de 29 años que luce una frase de su ídola tatuada en el brazo: “Todo lo que aprendiste, trata de olvidarlo”.

“Madonna me ayudó a salir de la Iglesia católica, a pensar muchas cosas, a cambiar mi relación con mi familia”, agrega esta mujer trans cerca del escenario levantado sobre la arena, el cual duplica en tamaño los de anteriores shows de la gira, con más de 800 m2.

Al caer la noche, “la pista de baile más grande del mundo” se encenderá con la actuación de varios DJ.

Y sobre las 21H50 (00H50 GMT del domingo), Madonna recorrerá una pasarela elevada desde el emblemático hotel Copacabana Palace, donde se aloja, hasta el escenario para la que será la actuación más importante de su carrera.