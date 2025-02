Lipstickfables sobre incidente en Premio Lo Nuestro: “a mí Raúl de Molina no me conoce”

Miami, Estados Unidos.- Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, se pronunció sobre lo ocurrido con Raúl de Molina en la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro afirmando que la situación habla mal de él y no de ella. Fue a través de su programa “El Lengüetazo” que la influencer catracha aseguró no estar ofendida ni sentirse humillada por el presentador de “El Gordo y la Flaca”. “Esta situación que ha sido con él, siento yo que le pudo haber pasado a cualquiera. A mí Raúl de Molina no me conoce, él no sabe quién soy yo”, afirmó Alvarado.

Asimismo, aseguró que en ningún momento se ha tomado el incidente como algo personal, pues ella estaba en la alfombra trabajando tras haber sido invitada por Univision. “No me lo puedo tomar personal, no creo que esta situación deba afectar (el trabajo con Univision), pero si de repente este es el último año, si no me quieren volver a invitar, la vida sabe por qué pasan las cosas. Yo sumamente agradecida”, expresó. Y es que Ana Alvarado ha formado parte de TelevisaUnivision Creator Team por 10 años en los que ha trabajado con ella en varias actividades. “No puedo hablar en mal de Univision porque siempre me ha tratado muy bien. Yo también he hecho mi trabajo en la mejor capacidad posible (...) Yo, los mejores contratos los he tenido con Univision, la gente más famosa la he conocido con Univisión, no tengo quejas”, mencionó.

Además, Lipstickfables dijo que el incidente en que Raúl de Molina le gritó “eso habla más de él que de mí, yo me comporté, yo jamás me voy a poner del tú a tú, yo no me lo tomo personal porque sé qué colada no estaba, invitada estaba y hasta trabajé”. Finalmente, mencionó “a Raúl de Molina me lo pueden sentar aquí a la par, yo no le tengo ni odio. Cómo me voy a humillar de algo si yo sé mi valor como persona y como creadora e invitada”.

“Colados”

El incidente entre Raúl de Molina y Lipstickfables se dio cuando el presentador del programa “El Gordo y la Flaca” le gritara “¡Quítate!”, después de que ella le pidiera un saludo para Honduras. Tras las críticas recibidas en redes sociales, Raúl de Molina en el programa mencionó: “Yo no sé quién le da boletos a la gente para que estén en la alfombra. Yo nunca he visto tanta gente que no deben estar en la alfombra”, mencionó.

“Los artistas no se pueden destacar, la gente no pueden oír. Había tanta gente que se habían colado ahí que no debían de estar, que yo veo que se están tirando fotos. Esta gente no son de las disqueras, ni son, no sé a quién conocen. Vestidos los más raros del mundo y tirándose fotos como que si fueran artistas”, criticó. Asimismo, pidió a la producción que deberían de tener cuidado de quién dejan entrar a la alfombra. Además, aseguró que el lugar estaba lleno de gente “mal vestida”.