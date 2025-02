Hija de Raúl de Molina envía mensaje a Lipstickfables tras incidente con su padre

“Qué triste que tienes que publicar esto para vistas. Él estaba TRABAJANDO y tú crees que fue irrespetuoso, todo lo que te dijo fue que te movieras. Obviamente no te escuchó, no es tan profundo”, escribió en la cuenta de Instagram de Lipstickfables.

El comentario de Mía en la publicación de Lipstickfables generó un sin fin de reacciones y comentarios, criticando la forma en que la joven quiso justificar a su padre por el desplante a la catracha.

La mayoría estuvo de acuerdo en que en lugar de decir “Quítate”, el famoso de Univision hubiera dicho permiso.

“No vengas con esa estupidez que es por vistas porque a tu papá ya nadie lo ve, así que no uses esa excusa barata para lo mal educado que es, hay miles de maneras de decir las cosas no justifiques lo que no tiene justificación”, mencionó una usuaria.

“Ella también estaba trabajando. Tu papá es un hombre irrespetuoso y ya”, mencionó otra joven, mientras que otra joven expresó: “obvio tiene que defender a su papá. No tiene humildad para aceptar cuando se equivocan”.

“¿No conoce la palabra permiso?”, dijo otra joven en la red social; “fácil era decir permiso y luego agregar lo que dijo después”, sostuvo otra usuaria. “Si la escuchó, no tenía el derecho de decir quítate. Se dice con permiso”, manifestó otra.

Además, otra internauta manifestó que esta acción ya la había hecho Raúl de Molina otra influencer dominicana y otras veces que nadie lo ha filmado.