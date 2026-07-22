¿Por qué Linkin Park sigue siendo la banda de rock más escuchada del mundo?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ir a un concierto en 2026 nos recuerda que la música del cambio de milenio tiene un poder especial. No se trata solo de nostalgia, sino de la emoción de volver a cantar esas canciones junto a miles de personas. Ver estadios como el Visarno Arena en Italia, el Stade de France o el Wembley Stadium llenos demuestra que las bandas con las que varias generaciones crecieron siguen estando muy vivas en el corazón de la gente.

Dentro de estos regresos, uno que ha tocado muchas fibras es el de Linkin Park. Tras siete años de un doloroso silencio por la pérdida de su vocalista, la banda estadounidense decidió que era momento de volver. Y no solo a los escenarios, sino a la vida diaria de millones de oyentes a través de las plataformas digitales. Así, su nuevo disco, From Zero, y la vuelta de sus grandes éxitos han logrado unir a dos mundos: a los fans de siempre, que hoy recuerdan su adolescencia, y a los más jóvenes, que los descubren por primera vez en las pantallas de sus teléfonos.

Las raíces de una unión creativa (1996 - 2017)

A los expertos en música siempre les ha costado ponerse de acuerdo sobre cómo etiquetar el sonido de Linkin Park. Para algunos es metal alternativo o moderno, para otros, rap-rock, rock electrónico o el recordado nu-metal. Sin embargo, más allá de los debates sobre géneros musicales, hay un terreno donde no hay dudas: el de las cifras en las plataformas digitales. En el mundo del rock de alta energía, la agrupación capitaneada por el rapero y compositor Mike Shinoda se encuentra en una posición de liderazgo muy clara. Según los datos más recientes de la plataforma de análisis Chartmetric, Linkin Park suma 55.7 millones de oyentes al mes en Spotify. Son la banda de metal o rock duro más escuchada del mundo. Y este éxito se apoya en dos explicaciones. Por un lado, están las canciones de siempre, himnos inmortales como In the End, que ya supera los 3,239 millones de reproducciones, o Numb con más de 2,804 millones de escuchas en Spotify. Por el otro, el lanzamiento de sus nuevas canciones ha traído una energía fresca para los jóvenes. Pero, para entender la magnitud de esta nueva etapa, hace falta volver la vista atrás, hacia el origen de aquella revolución musical. Todo comenzó en 1996 en Agoura Hills, California, cuando unos jóvenes formaron un grupo llamado Xero. Después de experimentar con diferentes estilos y llamarse temporalmente Hybrid Theory, la llegada definitiva del cantante Chester Bennington definió el rumbo y la identidad de la banda, que pasó a llamarse Linkin Park. Su primer álbum de estudio, Hybrid Theory (lanzado en el año 2000), cambió por completo el panorama de la música popular. Gracias a la certificación de Disco de Diamante de la RIAA, se convirtió en el álbum debut más vendido del siglo XXI. Canciones como Crawling y One Step Closer conquistaron al público. Y en 2003, Meteora confirmó este éxito internacional con millones de copias vendidas gracias a canciones que marcaron a una generación, como Faint o Somewhere I Belong. Sin embargo, este camino tan brillante se detuvo de golpe. El 20 de julio de 2017 fallecía Chester Bennington, el carismático vocalista cuya voz conectaba de forma tan profunda con los sentimientos y problemas de millones de jóvenes. Su partida dejó a sus compañeros en medio del duelo y el silencio.

Renacer “desde cero”

Y así, durante siete años, el grupo se mantuvo inactivo, con la enorme duda de si era correcto, o siquiera posible, volver a encender los amplificadores sin la voz que había sido el alma de sus canciones. El misterio se resolvió en septiembre de 2024, cuando la banda rompió su largo silencio para anunciar una etapa de cambios profundos. Linkin Park regresaba oficialmente a la actividad con un nuevo disco de estudio, From Zero (publicado el 15 de noviembre de 2024), y una formación renovada. Al grupo se sumaron la cantante Emily Armstrong y el baterista y productor Colin Brittain, quien tomó el relevo del miembro fundador Rob Bourdon, tras su decisión de apartarse de forma amistosa durante los años de inactividad. Además, aunque el guitarrista principal Brad Delson siguió trabajando activamente en la creación y composición dentro del estudio, prefirió no participar en las agotadoras giras internacionales para cuidar de su bienestar personal. En su lugar, el guitarrista Alex Feder asumió la tarea de tocar en las presentaciones en vivo. Por su parte, el título del disco, From Zero, tenía una doble intención muy clara: por un lado, rendía homenaje a Xero, el primer nombre de la agrupación. Por el otro, representaba la idea de comenzar otra vez desde el punto de partida. Joe Hahn, DJ de la agrupación, recordó cómo fue el proceso de recibir a los nuevos integrantes en un espacio tan íntimo como el estudio casero de Mike Shinoda: “creo que gran parte de lo que nos hace ser nosotros. Hablamos de la vida, de las cosas que nos interesan y de algo que nos molesta, y compartimos experiencias... Y creo que ahí es realmente donde Emily y Colin entraron en nuestro entorno y fue muy natural para ellos”, dijo en una entrevista con Lollapalooza. Por su parte, Mike Shinoda defendió la decisión del grupo de seguir creando canciones nuevas en lugar de limitarse a vivir del recuerdo, afirmando en contraposición que “para cualquier banda que ha estado presente por mucho tiempo, es muy fácil comenzar a dirigirse hacia el territorio de la nostalgia”. Y, aunque al principio hubo dudas y opiniones divididas en las redes sociales ante el regreso de la banda y la incorporación de Emily Amstrong, su desempeño sobre el escenario y su constante trabajo creativo terminaron por convencer a la mayor parte del público.

Un puente intergeneracional