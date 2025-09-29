Lewis Hamilton se despide con emotivo mensaje de su perro Roscoe

Estados Unidos.- El piloto siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton está de luto. Roscoe, su querida mascota, un perro influencer que se había ganado el corazón de sus seguidores, falleció el domingo 28 de septiembre en los brazos campeón de la Fórmula 1. Roscoe era un bulldog inglés de 12 años, que acompañó a Hamilton durante gran parte de su carrera y que estaba luchando contra un terrible caso de neumonía.

El perrito falleció luego de pasar cuatro días en coma bajo asistencia respiratoria. Al no haber mejoras y con pronóstico grave, Hamilton tomó la decisión de dormirlo para evitar sufrimiento. “Después de cuatro días de soporte vital, luchando con la poca fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, dice el mensaje que el Lewis Hamilton publicó en su cuenta de Instagram.

La publicación en la que aparece una imagen y un video de su amada mascota continúa: "Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos... Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio".

Y finalmente indicó: “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir. Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre en mis brazos”.

Deterioro de la salud de Roscoe

Desde que su mascota enfermó Lewis compartió sus sentimientos en sus redes y pidió a sus seguidores acompañarlo con sus oraciones. “Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo”, detalla el triste mensaje publicado tres o cuatro días antes del deceso del perro. La publicación cierra: “Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones y apoyo”.

La causa del deceso de Roscoe es una neumonía grave que deterioró su salud rápidamente llevándolo de inmediato al hospital. La neumonía de la mascota de Lewis lo llevó a estar cuatro días conectado a un respirador sin señales de mejoría. La situación llevó a los veterinarios a indicar que la opción más humana sería practicarle la eutanasia, una difícil decisión que Hamilton tuvo que tomar.

Datos publicados por Infobae y que fueron confirmados por la Red de Hospitales AniCura, detallan que esta afección canina constituye una urgencia veterinaria que puede comprometer la vida del animal si no se diagnostica y trata a tiempo.