Dice mi horóscopo que eres pa’ mí pa’ mí, pa’ mí, pa’ mí que no es casualidad que estés aquí (aquí)

Las 11:30, por suerte no soy cenicienta Tercera vuelta, mirándonos más de la cuenta Uh, uh, uh, uh

Din dong, mira quién llegó Se prendió la fiesta, la leona apareció DJ, ponme la canción uh, uh, uh, uh Te vi, que buena actuación Pero esa sonrisa fue la que te delató Mi presa ya me cazó (ah-ah)

Dice mi horóscopo que eres pa’ mí

pa’ mí, pa’ mí, pa’ mí

que no es casualidad que estés aquí

Aquí, aquí

La verdad no sé ni qué signo eres

Pero compatibles somos al 100

Ven a comprobarlo, bebé

Vámonos de aquí que hay demasiada gente

Te lo he puesto fácil, yo me acerqué

Tú sólo sígueme, sígueme

Las 11:30 por suerte no soy cenicienta, no, no

Tercera vuelta mirándonos más de la cuenta

Uh, uh, uh, uh