¿Laura Bozzo murió? Su hija y su equipo aclaran toda la verdad

Ciudad de México, México.- La familia de Laura Bozzo rompió el silencio este miércoles 28 de octubre después de que una imagen de luto con el rostro de la presentadora peruana circulara en Instagram y de que un mensaje en X sobre su presunta muerte superara el millón de visualizaciones. Las hijas de la conductora, Alejandra y Victoria de la Fuente, salieron a desmentir la versión. Victoria reaccionó en los comentarios de la publicación del actor Alfredo Adame, quien habría compartido condolencias a la familia. "Qué patético lo que la gente se inventa para tener likes en Instagram", escribió, y añadió que lo difundido era falso. Adame borró la imagen y compartió después el comunicado difundido por Aarón Guerrero, asistente de la presentadora, y replicado por Alejandra.

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El texto pide al público y a los medios actuar con responsabilidad, evitar rumores y verificar la información antes de compartirla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Desmentimos categóricamente dicha información", sostiene la nota. Más tarde, sin mencionar a Bozzo, Adame ironizó con otra publicación que decía: "De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron".

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El rumor había empezado a circular ayer martes, cuando el creador de contenido puertorriqueño Félix Arroyo TV escribió en X que la presentadora había fallecido. Su mensaje no incluía comunicado de la familia ni información médica que lo respaldara, pero otras cuentas lo retomaron y la publicación acumuló más de un millón de vistas. Detrás del revuelo hay un cuadro médico delicado. Bozzo, de 75 años, fue operada de emergencia el 13 de octubre en Acapulco por una úlcera duodenal perforada. Después la trasladaron en ambulancia a la Ciudad de México, donde permanece en cuidados intensivos con complicaciones que incluyen neumonía y sepsis, según reportes de prensa. De acuerdo con el programa "Hoy", la neumonía aún no cede, aunque se habla de una leve mejoría. La periodista Martha Figueroa señaló que la frecuencia cardíaca de la conductora se mantiene estable y que no ha sido necesario volver a intubarla, dato que ni las hijas ni el asistente han confirmado de forma oficial.