Las tiernas fotos de Anuel con su hija Gianella

Fue a pocos días del nacimiento de Cattleya , la hija que tuvo con Yailin, la más viral, que el reguetonero aseguró que no podía negar a ninguna hija de él porque ella tenía a su padre.

En las imágenes Anuel carga muy feliz a la niña que pronto cumplirá un año.

Durante una entrevista a Molusco, el intérprete de “Más rica que ayer” mencionó: “Estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia. Hoy estuve con Gianella, mi otra hija. Súper hermosa. Me robó el corazón. Fue por Cattleya que dije: wow, qué carajo estoy haciendo. Dios mío tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida. Y no era que no quería ver la nena. Era que !uyy! que estaban pasando muchas cosas y situaciones. Gracias a Dios todo pasó. La conocí. Fue cuando vi a Cattleya en ese instante fue que dije tengo que ir a ver a Gianella”.