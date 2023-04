Anuel reconoce paternidad que negaba: “Los hijos no tienen la culpa de los problemas de los padres”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Luego de varios meses de polémica con la modelo colombiana Melissa Vallecilla por la paternidad de su hija, el cantante Anuel AA reconoció que es el papá de la niña y reconoció que se equivocó en su actuar. Fue a través de una publicación en sus historias de Instagram que el cantante puertorriqueño aseguró que solo fue sexo de una sola noche y que se molestó mucho por la forma en que se manejaron las cosas ya que nunca tuvo una relación con ella. Anuel afirmó que el nacimiento de su hija Cattleya con su expareja Yailin, la más viral, le hizo “abrir los ojos” de que tenía que estar presente para su otra hija.

El reguetonero dice que lo que pretende es estar cerca de sus hijos y convertirse en el mejor papá del mundo, así como en un mejor ser humano. En un primer mensaje escribió: “No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importa lo que digan o piensen de mi personas que no saben nada de lo que pasó en realidad. Y sí salió que es mía, pues es mía. Yo soy un hombre. Yo respetaba y respeto a mi expareja por la forma negativa con tanta maldad en la que ___ (Melissa) salió diciendo que estuvo conmigo en una relación conmigo 8,9,10 meses en una relación cuando yo nama (nada más) la vi 4 o 5 horas y no opiné nada hasta que dije era una mentirosa en el live porque solo fue una noche de sexo como aventura y Wisin y Yandel Jajaja

Así como todo el mundo que chingan también y como les encanta jajaja y ya y punto. También que eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y no, no estaba con Karol tampoco. Ya casi un año entero soltero y ____(Melissa) dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia o de mujer mía cuando en realidad 8 meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron como ___ (Melissa) dijo.

Seguidamente publicó otra historia en la que mencionó: “A todos mis fanáticos que me vieron mal porque, sí estuve mal en aquel momento que salieron manipulando la verdad y yo no puse las cosas claras al instante, pues les pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado y confundido y tal vez hasta se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojo de que yo soy un mal ser humano pensando que yo estaba negando a una de mis hijas sabiendo que era mía y nunca fue así, pero también sé, y entiendo, que no manejé la situación de la manera correcta por cómo pasó todo con tanta maldad y mentira en mi contra”

Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro, pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió y me fallé yo mismo a mis valores y a mis códigos porque ni mis niñas hermosas, ni mi hijo merecen no tener a su padre y ni a sus madres presentes amándolos no importando que yo no esté con sus madres como pareja.

Los hijos no tienen la culpa de los problemas de los padres. Debemos ser padres responsables para el buen futuro y crianza y vidas llenas de amor de nuestros hijos e hijas. Yo voy a ser el mejor padre, y mejor hijo y mejor hermano, en fin, un mejor ser humano cada día más y más. todos cometemos errores, pero yo aprendo para no repetirlos. Los amo y espero que mis palabra no lastimen ni ofendan a nadie”.

Hasta el momento se desconoce si Anuel ha tenido acercamientos con la madre de la que sería su segunda hija para poder conocerla.

