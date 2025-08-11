Las Catrachas se unen al raspe de KBP y anuncian gira por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de transicionar entre géneros como la bachata, los ritmos urbanos y sonidos brasileños, Las Catrachas han llevado la punta hondureña a una experimentación sin precedentes, que ahora incorpora el raspe como una variante a juego.

La agrupación musical femenina, originaria de la costa norte de Honduras, recién estrenó su sencillo “Pum pum short” , junto a KBP “El alien”. “Ha sido una experiencia muy positiva para nosotras. Estamos muy orgullosas del resultado de esta colaboración. Sentimos que hicimos un gran trabajo y el público ha respondido muy bien, lo cual nos motiva a seguir explorando y creciendo en este género”, comentó la vocalista principal, Alinne Fonseca. Esta mezcla de sonidos, aseguran, “no representa una modificación en nuestro concepto o identidad como grupo, sino mas bien nuestra constante evolución musical y artística, nuestra versatilidad y deseo de innovar sin perder nuestra esencia hondureña”. “Pum pum short” se suma al repertorio que el grupo ha estrenado en los últimos meses, y a su vez es el preámbulo de próximos lanzamientos. “Este año hemos estado en promoción de varios sencillos y aún tenemos más en la mira. Recientemente lanzamos ‘Choque’, que tiene un ritmo funk brasileño, y ahora nuestra canción ‘Pum pum short’, con influencia del ritmo raspe típico de La Ceiba”, añadió la vocalista.

Con visas aprobadas, un exitoso tour por España como antecedente y el deseo en pie de seguir internacionalizando la música hondureña, Las Catrachas están listas para su debut en Estados Unidos.



“Esto representa un paso gigante para llevar la música hondureña a nuevos horizontes y fortalecer nuestra carrera internacional. Es una oportunidad única para seguir compartiendo nuestro talento, nuestra cultura y nuestra pasión con todos ustedes en vivo”, comentó Alinne.



La gira está planeada tentativamente para realizarse entre septiembre y noviembre de este año. Hasta ahora, hay presentaciones confirmadas en Miami, Charlotte, Houston y Los Ángeles, con la posibilidad de sumar nuevas ciudades en los próximos días, detalló Mario Coto Jr., CEO de MC Productions.



“Estamos preparando algo muy especial para cada uno de esos encuentros, con mucho esfuerzo y cariño”, apuntó.

Finalmente, Las Catrachas celebran este parteaguas en su carrera y agradecen el apoyo del público.



“Queremos que sientan nuestra alegría, nuestro entusiasmo y esa conexión especial que nos une con nuestros fanáticos. Gracias por seguirnos apoyando, por creer en nuestro talento y por permitirnos llegar a sus corazones”, señalaron en un mensaje en conjunto.