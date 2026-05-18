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La vida de Amy Schumer tras el divorcio, enfermedad y 23 kilos menos

Un año de rupturas, diagnósticos y transformaciones... la actriz habla sin rodeos de salud, divorcio y cómo sigue adelante con su hijo de siete años

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 11:35
La vida de Amy Schumer tras el divorcio, enfermedad y 23 kilos menos

¿Cómo se reinventa una mujer tras un divorcio, una enfermedad hormonal y un procedimiento médico que salió mal?

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz y comediante aseguró sentirse en el mejor momento emocional de su vida, aunque reconoció que su libido atraviesa un período de inactividad tras el procedimiento médico.

Amy Schumer apareció recientemente en un evento del pódcast Not Skinny But Not Fat para ofrecer una actualización sobre su estado de salud. La actriz, de 44 años, mencionó que se sometió a una colonoscopía que describió como fallida y que, como consecuencia, no está "sintiendo mucho deseo sexual".

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Pese a ello, subrayó que se encuentra más contenta que en cualquier otro momento de su vida. El contexto de estas declaraciones llega meses después de una serie de cambios significativos en su vida personal.

En diciembre de 2025, Schumer anunció simultáneamente su separación del chef Chris Fischer, tras casi ocho años de matrimonio, y una pérdida de 23 kilos vinculada al tratamiento del síndrome de Cushing, un trastorno hormonal que le diagnosticaron en 2024.

Para abordarlo, recurrió al fármaco semaglutida, tras un intento previo con Wegovy que abandonó por sus efectos secundarios. La actriz presentó la demanda de divorcio en enero de 2026.

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Ambos comparten la custodia de su hijo Gene, de 7 años, y según fuentes cercanas a la pareja, mantienen una convivencia coordinada bajo el mismo techo con el objetivo de preservar la estabilidad del menor. Schumer ha sido explícita en desmentir cualquier relación entre su adelgazamiento y la ruptura matrimonial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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