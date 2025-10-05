Así luce Amy Schumer tras su notable cambio de peso: las reacciones en redes

La actriz y comediante Amy Schumer mostró a sus seguidores en Instagram los resultados de su tratamiento con Mounjaro, un medicamento a base de semaglutida, utilizado principalmente para la diabetes y la obesidad.
En la publicación, Schumer aparece junto a sus amigas Alex Saks y Jillian Bell, luciendo un vestido negro de Miu Miu y tacones abiertos, y recibió comentarios de apoyo de varios colegas del medio, como Amy Sedaris, Margaret Joseph y Lee Daniels.
Schumer había revelado por primera vez en marzo que estaba tomando semaglutida y comentó que el medicamento no está cubierto por seguros a menos que el paciente tenga diabetes o obesidad severa.
La actriz precisó que su experiencia había sido positiva y que había logrado una reducción de peso significativa, alrededor de 30 libras, algo que atribuyó al efecto del fármaco en combinación con su genética, específicamente el gen GDF15, que aumenta la propensión a la náusea.
La comediante también comparó su experiencia con Mounjaro con el uso previo de Wegovy, que abandonó debido a efectos adversos como vómitos severos.
Schumer mencionó que su historial de hiperemesis gravídica durante el embarazo de su hijo Gene la hizo particularmente sensible a los efectos secundarios de ciertos medicamentos.
Además de compartir su transformación, Schumer documentó su recuperación tras una cirugía de columna realizada en agosto, relacionada con una lesión por surf.
En Instagram explicó que se sometió a una laminectomía para aliviar el dolor en la vértebra L5 y señaló que esperaba retomar sus actividades normales tras la recuperación.