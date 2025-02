La serie de Harry Potter apunta a John Lithgow como Dumbledore

4

John Lithgow, reconocido por su trayectoria en cine y televisión, ha participado en películas como The World According to Garp, La fuerza del cariño y Footloose, además de series como 3rd Rock from the Sun, Dexter y The Crown. Recientemente, ha trabajado en The Old Man de FX y en la película Conclave de Focus Features.

El elenco de la serie también podría incluir a Paapa Essiedu, quien suena como uno de los principales candidatos para interpretar al profesor de pociones Severus Snape.