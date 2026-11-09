La película japonesa Godzilla Minus Zero triunfa en la taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- La película japonesa "Godzilla Minus Zero', secuela de la famosa 'Godzilla Minus One' (2023), entró con fuerza en el primer puesto de la taquilla internacional con una recaudación de 31,6 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, un resultado histórico para un filme de habla no inglesa.

'Godzilla Minus Zero' es un largometraje de Takashi Yamazaki ambientado en 1949, dos años después de la anterior película de la saga, y continúa la historia de la familia Shikishima mientras afronta una nueva desgracia.